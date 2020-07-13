Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, İstanbul Başkonsolosu oldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdahmanov'un, İstanbul Başkonsolosu atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, açık bulunan Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna Abdahmanov atanırken tutuklu eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in 2012-2018 yıllarındaki iktidarı döneminin Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev da Kazakistan'ın Berlin Büyükelçiliğine getirildi.

İstanbul Fatih'te 11 Kasım'da vurularak öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur asıllı Aierken Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, "görevini kötüye kullanma ve yasa dışı yollardan zenginleşme" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Sopokov'un, diplomatik plakalı lüks aracını üçüncü şahıslara kullandırmak, 681 bin ABD doları değerinde konut satın almak, Başkonsolosluğun bütçesinden 31 bin ABD doları şahsi ve ailevi nedenleri için kullanmaktan sorumlu tutulduğu aktarılmıştı.



Kaynak: AA