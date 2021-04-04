Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı askeri tatbikatı sona erdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki Celalabad, Oş ve Batken Bölgeleri'nde düzenlediği 3 günlük "Güvenlik-2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" adlı geniş çaplı askeri tatbikatları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batken bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Başkomutan sıfatıyla Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Bujum poligonunda askeri tatbikatlarının son safhasını izledi.

Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev'in yönetimindeki tatbikat alanında, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, İngiltere ve Pakistan askeri ataşeleri hazır bulundu.

Bujum poligonunda 2 bin asker, 100 tank ve zırhlı araç, 20 füze ve top sistemi ile 10 hava aracının yer aldığı tatbikatta, askerler senaryo gereği yasa dışı yollardan ülkeye sızan silahlı gruplara havadan ve karadan müdahale etti.

Poligonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahra hastanesi kuruldu ve askerlerin stratejik binaların korunması, kontrol noktalarının kurulması, ateş bölgesinden sivillerin tahliyesi ve göçmenleri yerleştirme gibi kabiliyetleri sergilendi. Olası sıkıyönetim ve olağanüstü hal şartlarında durumu stabilize etme görevi yerine getirilirken askeri, devlet yönetimi ve yerel yönetim organları arasındaki etkileşim gözden geçirildi.

Tatbikatın sonunda askerlere kamuflaj kıyafeti giyerek seslenen Caparov, "Güvenlik 2021" ve "Güney-2021 Oluşumu" tatbikatlarının hedeflerine ulaştığını belirtti.

Caparov, tatbikatın Kırgızistan'ın ve bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek "Tüm katılımcıların yüksek profesyonellik sergilediklerini, çeşitli güvenlik tehditlerine ortaklaşa yanıt vermeye hazır olduklarını ve yeteneklerini gösterdiklerini" kaydetti.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri üniforma, kıyafet, teçhizat, silah ve askeri teçhizat örneklerini inceleyen Caparov, sahra hastanesini inceledi ve sahadaki mutfakta askeri personelle yemek yedi.

Kaynak: AA