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  3. Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.

IHAAW143313-EKO/28-02-2019 - Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.

IHAAW143313-EKO/28-02-2019 - Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti. 28.02.2019 14:33:13 TSI NNNN


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