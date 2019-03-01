Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.
IHAAW143313-EKO/28-02-2019 - Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.
IHAAW143313-EKO/28-02-2019 - Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti. 28.02.2019 14:33:13 TSI NNNN
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