Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan'da genel seçimler sonrası başlayan protestolar sonrası başkent Bişkek'te daha önce olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov daha fazla dayanamadı. İstifa etmesi için çok sayıda baskı yapan Ceenbekov yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, kendisi için her şeyden önce Kırgızistan'da barış, ülkenin bütünlüğü, halkın birliği ve toplumdaki huzurun önemli olduğunu vurguladı.

"YURTTAŞIMIN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Başkent Bişkek'teki sosyo politik durumun gerginliğini koruduğuna dikkati çeken Ceenbekov, yeni Bakanlar Kurulunu onaylamasının bu gerilimi azaltmadığını ifade ederek," Derhal istifam için talepler devam ediyor. Mevcut durum iki taraflı bir çatışmaya yakın. Bir tarafta göstericiler öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Konutlarını korumak için silah kullanmak zorundadır. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyorum. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım."

Yeni Başbakan Sadır Caparov ve diğer politikacılara taraftarlarını Bişkek'ten çıkarmaları ve kent sakinlerine huzurlu bir yaşam sunmaları çağrısında bulunan Ceenbekov, "Hiçbir iktidar ülkemizin bütünlüğüne ve toplumdaki barışa değmez. Yüce Allah hepimizi korusun, toprağımızda huzur ve sükunet olsun." dedi.

Başbakanlık koltuğuna dün oturan Caparov ve diğer politikacıların taraftarları düzenledikleri gösteride Ceenbekov'un istifasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

ATAMBAYEV, CUMHURBAŞKANINI İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından salı günü cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi.

Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür dileyerek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u sert şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.