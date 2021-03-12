Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır? Kırgızistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kırgızistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kırgızistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

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Kırgızistan resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir. Kırgızistan'ın Başkenti? “Bişkek” şehri Kırgızistan'ın başkentidir. Kırgızistan'ın Para Birimi Nedir? “Som,Kırgız Manatı”Kırgızistan'ın para birimidir. Kırgızistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Kırgızistan'ın telefon alan kodu : + 996 Kırgızistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu Kırgızistan Kırgızistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu Bişkek Kırgızistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu Kyrgyzstan Kırgızistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu Bishkek Kırgızistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Bishkek - Бишкек - Bishkek - Бишкек Kırgızistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Kyrgyzstan - Кыргызстан - Kirgizija - Киргизия Kırgızistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Kırgızca (Kiril alfabesi) - Rusça (Kiril alfabesi) Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir