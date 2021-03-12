Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?
Kırgızistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kırgızistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kırgızistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kırgızistan resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.
Kırgızistan'ın Başkenti?
“Bişkek” şehri Kırgızistan'ın başkentidir.
Kırgızistan'ın Para Birimi Nedir?
“Som,Kırgız Manatı”Kırgızistan'ın para birimidir.
Kırgızistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kırgızistan'ın telefon alan kodu : + 996
Kırgızistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kırgızistan
Kırgızistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bişkek
Kırgızistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Kyrgyzstan
Kırgızistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Bishkek
Kırgızistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bishkek - Бишкек - Bishkek - Бишкек
Kırgızistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Kyrgyzstan - Кыргызстан - Kirgizija - Киргизия
Kırgızistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Kırgızca (Kiril alfabesi) - Rusça (Kiril alfabesi)