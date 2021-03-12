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Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kırgızistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kırgızistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir.  Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

Kırgızistan'ın Başkenti?

“Bişkek” şehri Kırgızistan'ın başkentidir.

Kırgızistan'ın Para Birimi Nedir?

“Som,Kırgız Manatı”Kırgızistan'ın para birimidir.

Kırgızistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kırgızistan'ın telefon alan kodu : + 996

Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kırgızistan

Kırgızistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bişkek

Kırgızistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Kyrgyzstan

Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Bishkek

Kırgızistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bishkek -  Бишкек -  Bishkek -  Бишкек

Kırgızistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Kyrgyzstan -  Кыргызстан -  Kirgizija -  Киргизия

Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Kırgızca (Kiril alfabesi)  -  Rusça (Kiril alfabesi)

Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kırgızistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'ın Bayrağı Nasıldır?

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