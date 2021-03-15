Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

Kırgızistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kırgızistan, 5551900 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 113. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00071 olduğu görülmektedir.

Kırgızistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 4,734,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 86,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Kırgızistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan'ın yüz ölçümü 198896 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırgızistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 8150 km² Karasal Alan : 191801 km²

Kırgızistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu