AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlarÇanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz 2021? |Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021 | 18 Mart Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 202118 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2021 |Çanakkale Savaşının önemi ve sonuçları nelerdir?Kiribati'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kiribati'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemiKenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Kazakistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kazakistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kırgızistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir.  Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

Kırgızistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kırgızistan, 5551900 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 113. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00071 olduğu görülmektedir.

Kırgızistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 4,734,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 86,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kırgızistan'ın yüz ölçümü 198896 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırgızistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 8150  km²    Karasal Alan : 191801 km²

Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kırgızistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT