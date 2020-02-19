Kırgızistanlı kreş yöneticilerinden Kartal Belediyesi’ne ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin düzenlediği organizasyon ile İstanbul'a gelen Kırgızistan Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri, Kartal Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nü ve müdürlüğe bağlı kreşler ile Masal Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Oktay Aksu ve Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından ağırlanan Kırgız heyetine kreşlerdeki uygulamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Masal Müzesi ziyaretlerinde buradan oldukça etkilenen heyet, ülkelerinde de Kartal Belediyesi'nin geliştirdiği hizmetleri uygulamak üzere sık sık not aldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler, Sarıyer, Esenler, Kartal ve Pendik Belediyeleri işbirliği ile gerçekleştirilen program ile 12 kişiden oluşan Kırgızistan heyeti, Kartal Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçedeki projeleri yerinde inceledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlere bağlı okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili bilgi almak amacıyla Türkiye'ye gelen Kırgızistan Okul Öncesi Eğitim Yöneticilerinin ilk durağı, Kartal Belediyesi oldu. Heyeti Kartal Belediyesi Başkanlık katında ağırlayan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, burada kısa bir sunum yaptı.

Rekor Kartal'da

Kartal Belediyesi'nin Türkiye'de büyükşehir belediyeleri de dâhil olmak üzere "En çok kreşe sahip olan belediye" unvanını elinde bulundurduğunu kaydeden Başkan Vekili Aksu, ilçede Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşin faaliyet gösterdiğini söyledi. 3 kreşin de proje ve yapım aşamasında olduğunu kaydeden Aksu, 1000'e yakın öğrencinin de bu kreşlerden çağdaş ve nitelikli eğitim aldığını söyledi. Kreş sayısının fazla olmasına rağmen talebin ancak yüzde 10'nunu karşılayabildiklerini belirten Aksu, velilerden belirli bir katkı ücreti alındığını; ancak bunun yapılan hizmeti karşılamadığını ve kreşleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini söyledi. Heyetten gelen soruları da cevaplandıran Aksu, kreşlerin ruhsatlı olduğunu söyledi. Kurallara göre çocuk başına belirli bir metrekare hesabı yapılarak kreşlerin mevcudunun belirlendiğini kaydeden Aksu, kreşlerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığını söyledi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da kısa bir açıklama yaparak sınıf mevcutlarının 8 - 10 kişiyi geçmediğini söyledi ve çocukların olabildiğince ferah mekanlarda eğitim aldığını vurguladı. Soru ve cevaplı toplantının ardından heyet, Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu'ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Aksu'da heyet üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek hediye takdim etti. Kırgız konuklar, daha sonra Kartal Belediyesi'ne bağlı Merkez Kreş'i ziyaret ederek sınıfları gezdi. Burada miniklerle tanışarak eğitim programlarını ve kitaplarını inceleyen heyete, minikler kısa bir gösteri de yaptı. Kartal Belediyesi'nin 15 kreşi olduğunu ve yeni kreşlerinde inşa veya proje halinde olduğunu öğrenen konuklar, kendi ülkelerindeki sınıf mevcutlarının çok daha yüksek olduğunu belirterek beğenilerini ifade etti. Çocukların ne tür branş dersleri aldığı ile ilgili sorular soran heyete Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri bilgi verdi.

Masal Müzesi'ne hayran kaldılar

Heyetin bir sonraki durağı Kartal Belediyesi'ne bağlı Masal Müzesi oldu. Ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'ın koordinatörlüğünü yaptığı Masal Müzesi'ne hayran kalan heyet, bazıları yüz yaşından büyük olan oyuncaklar, masal kitapları, kuklalar ve çizimleri ilgiyle inceledi. Sık sık hatıra fotoğrafı çeken heyet, rehberlerin masallarla ilgili verdiği bilgileri de büyük bir dikkatle dinledi.

Masal Müzesi'ndeki incelemenin ardından Kırgızistan heyeti, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kreş öğretmenleri ve kreş sorumluları ile birlikte yemekte bir araya geldi.

Kaynak: İHA