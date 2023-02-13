Kirian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirian Rodriguez 5 Mart 1996 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kirian Rodríguez Concepción şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirian Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kirian Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kirian Rodriguez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirian Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirianrguez/

Kirian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kirian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UD Las Palmas C

1 Şubat 2018 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

Kirian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirian Rodriguez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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