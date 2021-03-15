Kiribati'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kiribati'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kiribati ya da resmî adıyla Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'ta Mikronezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir.

Kiribati'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kiribati, 106461 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 195. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000014 olduğu görülmektedir.

Kiribati'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Kiribati'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kiribati'nın yüz ölçümü 1099 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kiribati'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 811 km²

Kiribati'nın Haritadaki Yeri / Konumu