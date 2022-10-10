Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü görev tanımı nedir, Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü ne iş yapar, Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Tanımı;

__

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşları

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.11

Meslek Adı :

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?