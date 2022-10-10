Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Tanımı;
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Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü Maaşları
Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8182.11
Meslek Adı :
Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
İşlem Kontrol Teknikerleri
Meslek Birim Grubu :
Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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