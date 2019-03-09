’Kırık Askı’ Kuşadası’nda seyirci ile buluştu

Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kırık Askı" isimli oyun seyirciyle buluştu. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde tek perde olarak sergilenen oyun Kuşadalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Sığınma evlerinde kalan kadınların yaşamlarını konu olan "Kırık Askı" isimli oyunun yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını Hakan Kutay Pekgöz ile Filiz Batı, ses ve ışık tasarımını Adem Ergün, dekor tasarımını ise Sudi Pulathaneli yapıyor. Deniz Aksoy'un kaleme aldığı oyunda Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu oyuncularından Gülsüm Yılmaz , Nesrin Akalmış, Sevim Aslihan, Hatice Allıpak , Nural Yersel, Gülseven Budak Dalman ve Ayşe Bilgen rol alıyor.

Kaynak: İHA