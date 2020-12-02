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  3. Kırık hariç her şey var! Mauirico Lemos'un son durumu belli oldu!

Kırık hariç her şey var! Mauirico Lemos'un son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinde aldığı darbe ile sakatlanan Lemos'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Kırık hariç her şey var! Mauirico Lemos'un son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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