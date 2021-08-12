Nöbetçi Yapım'ın yapımını yaptığı Berna Akpınar ve Metin Namlısesli’nin ise yapımcılığını üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin ne zaman hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Kırık Hayatlar hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KIRIK HAYATLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak olan dizi Kırık Hayatlar 23 Ağustos Pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

KIRIK HAYATLAR OYUNCU KADROSU

Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk gibi isimler yer alıyor.