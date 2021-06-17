Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromu kimlerde görülür?

Kırık kalp sendromu yaşayan kişiler, tıpkı kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder ve bu şikayetlerle hastaneye başvurur. Sendrom göğüsten sol kola doğru yayılan ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı yaratınca kişiler genelde kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvurur. Belirtileri benzer olan bu iki hastalığın, tetkikler sonrası ayrımı yapılabilir.

EN ÖNEMLİ NEDENİ STRES

Bazı hastaların ritim problemleri yaşadığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, “Bu hastaların yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Çünkü ciddi anlamda kalp performansları düşer. Kalp yetmezliği tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Kalp ultrasonunda kalbin bir bölümünün balonlaştığını, iyi kasılmadığını görüyoruz. Aynı görüntüyü damarları görüntüledikten sonra kalbin içerisine kontrast boyar madde verdiğimiz zaman da görüyoruz ve buna ‘apikal balonlaşma sendromu’ da deniyor. Kalbin uç kısmının balonlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Kalbin bir bölümünün halka şeklinde kasılmayıp balonlaşması durumu yaşanıyor.” diye konuştu.

Kırık kalp sendromunda hastaların çok ağır stres altında kaldığını anlatan Doç. Dr. Ermiş, “Yaşanan durumu muhakkak sorgulamamız gerekiyor. Hastaların çoğunda ani ölüm, aile içi şiddete maruz kalma, kişinin başa çıkamayacağı bir hastalık tanısı alması hikayesi oluyor. Son dönemde popüler olmasının nedeni, literatürde koronavirüsle ilişkili bildirilmiş vakaların olması. Koronavirüs tedavisi esnasında bu hastalar kardiyolog görsün diye bize danışırlar, çünkü EKG’leri değişir. Enfeksiyon seyri esnasında birtakım salınan sitokinler kalbi deprese ediyor, performansını düşürüyor. Böyle bildirilen vakalar var. Bu konuda yeni yayınlar da geliyor.” ifadelerini kullandı