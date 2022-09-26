Kırıkkale Bahşılı'da korkunç olay! Cami kana bulandı: Eski enişte, imamı namaz kılarken vurdu!

Alınan bilgilere göre olay, Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde öğle saatlerinde yaşandı. İmam M.K. eski eniştesi D.Y. ile aile meselesinden dolayı tartışma yaşadı. D.Y. daha sonra camiden ayrıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Öğle namazı sırasında tekrar camiye gelen D.K. öğle namaz sırasında yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. D.K. imam M.K.'yı silahla vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Bahşılı'da korkunç olay! Cami kana bulandı: Eski enişte, imamı namaz kılarken vurdu!

AĞIR YARALANDI

Karın bölgesine 3 kurşun isabet eden M.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İmamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Bahşılı'da korkunç olay! Cami kana bulandı: Eski enişte, imamı namaz kılarken vurdu!

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen polis ekipleri şüpheli D.K.'yı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale Bahşılı'da korkunç olay! Cami kana bulandı: Eski enişte, imamı namaz kılarken vurdu!

Kırıkkale Bahşılı'da korkunç olay! Cami kana bulandı: Eski enişte, imamı namaz kılarken vurdu!

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