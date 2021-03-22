Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri

Emre Korkmaz(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Hicri Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 71. Fatih Ergen, 14. Oğuzhan Demirer, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 61. Reşit Akbulut, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 55. Bünyamin Başar, 24. Necmican Cebeci



Teknik Sorumlu

Kemal Dulda



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Fatih Ergen 73.dk, Kırmızı Kart Ender Gör 35.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 36.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Helvacı 68.dk, Emre Avcı 68.dk, Aykut Çift 90+2.dk, Oğuzhan Demirer 44.dk, Yasin Poyraz 46.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Berke Yanmaz 68.dk, Buğra Şahiner 68.dk, Reşit Akbulut 90+2.dk, Necmican Cebeci 44.dk, Özkan Yiğiter 46.dk

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 55. Berat Tosun, 58. Yasin Elmas, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 11. Fuat Bavuk, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 99. Sami Can Özkan



Teknik Sorumlu

Yavuz İncedal



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Salim Uzun 66.dk, Berat Tosun 66.dk, Fatih Gürden 77.dk



Oyuna Girenler

Taylan Özgün 66.dk, Mehmet Küçükdurmuş 66.dk, Fuat Bavuk 77.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

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