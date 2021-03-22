Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Hicri Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 71. Fatih Ergen, 14. Oğuzhan Demirer, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz
Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 61. Reşit Akbulut, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 55. Bünyamin Başar, 24. Necmican Cebeci
Teknik Sorumlu
Kemal Dulda
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fatih Ergen 73.dk, Kırmızı Kart Ender Gör 35.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Helvacı 68.dk, Emre Avcı 68.dk, Aykut Çift 90+2.dk, Oğuzhan Demirer 44.dk, Yasin Poyraz 46.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Berke Yanmaz 68.dk, Buğra Şahiner 68.dk, Reşit Akbulut 90+2.dk, Necmican Cebeci 44.dk, Özkan Yiğiter 46.dk
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 55. Berat Tosun, 58. Yasin Elmas, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz
Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 11. Fuat Bavuk, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 99. Sami Can Özkan
Teknik Sorumlu
Yavuz İncedal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 66.dk, Berat Tosun 66.dk, Fatih Gürden 77.dk
Oyuna Girenler
Taylan Özgün 66.dk, Mehmet Küçükdurmuş 66.dk, Fuat Bavuk 77.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK