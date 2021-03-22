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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor  Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Hicri Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 71. Fatih Ergen, 14. Oğuzhan Demirer, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 34. Yasin Poyraz

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 61. Reşit Akbulut, 62. Özkan Yiğiter, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 55. Bünyamin Başar, 24. Necmican Cebeci

Teknik Sorumlu
Kemal Dulda

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fatih Ergen 73.dk, Kırmızı Kart Ender Gör 35.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 36.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Helvacı 68.dk, Emre Avcı 68.dk, Aykut Çift 90+2.dk, Oğuzhan Demirer 44.dk, Yasin Poyraz 46.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Berke Yanmaz 68.dk, Buğra Şahiner 68.dk, Reşit Akbulut 90+2.dk, Necmican Cebeci 44.dk, Özkan Yiğiter 46.dk

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 55. Berat Tosun, 58. Yasin Elmas, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 11. Fuat Bavuk, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 99. Sami Can Özkan

Teknik Sorumlu
Yavuz İncedal

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 66.dk, Berat Tosun 66.dk, Fatih Gürden 77.dk

Oyuna Girenler
Taylan Özgün 66.dk, Mehmet Küçükdurmuş 66.dk, Fuat Bavuk 77.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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