Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Düzce Spor ile 07.01.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Düzce Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başpınar Stadı - Kırıkkale



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.01.2021 13:00



Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri

Davut Dakul Çelik(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Hamitoğlu(dördüncü Hakem)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 66. Şeref Ercan, 6. Buğra Şahiner, 20. İbrahim Kongur, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 17. İbrahim Zeytin, 67. Hakan Arat, 58. Çağrı Karabey



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

1. Furkan Kaçar, 5. Ebu Sıddık Çelik, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler, 6. Osman Boz, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun



Teknik Sorumlu

Mustafa Kemal Kılıç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 16 10 1 5 19 13 31 6 2 Bursa Yıldırımspor 15 9 3 3 23 9 30 14 3 68 Aksaray Belediyespor 16 9 3 4 21 11 30 10 4 Düzcespor 16 8 5 3 25 18 29 7 5 Adıyaman 1954 SK 16 7 8 1 18 11 29 7 6 52 Orduspor FK 16 5 9 2 24 15 24 9 7 Alanya Kestelspor 16 6 5 5 22 19 23 3 8 Bayrampaşa 15 6 4 5 26 18 22 8 9 Karaköprü Belediyespor 16 5 6 5 20 21 21 -1 10 Bergama Belediyespor 15 5 5 5 18 22 20 -4 11 Siirt İl Özel İdare 16 5 5 6 13 23 20 -10 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 15 5 4 6 24 26 19 -2 13 Modafen 16 4 4 8 14 19 16 -5 14 Kozan Spor FK 14 2 6 6 9 14 12 -5 15 Silivrispor 14 2 5 7 10 21 11 -11 16 Muğlaspor 14 1 5 8 7 16 8 -9 17 Sultanbeyli Bld. 16 2 2 12 8 25 8 -17

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