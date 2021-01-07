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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Düzce Spor ile 07.01.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor  Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.01.2021 13:00

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Hamitoğlu(dördüncü Hakem)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 66. Şeref Ercan, 6. Buğra Şahiner, 20. İbrahim Kongur, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 17. İbrahim Zeytin, 67. Hakan Arat, 58. Çağrı Karabey

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 5. Ebu Sıddık Çelik, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler, 6. Osman Boz, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin

Yedekler
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun

Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor1610151913316
2Bursa Yıldırımspor159332393014
368 Aksaray Belediyespor1693421113010
4Düzcespor168532518297
5Adıyaman 1954 SK167811811297
652 Orduspor FK165922415249
7Alanya Kestelspor166552219233
8Bayrampaşa156452618228
9Karaköprü Belediyespor16565202121-1
10Bergama Belediyespor15555182220-4
11Siirt İl Özel İdare16556132320-10
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor15546242619-2
13Modafen16448141916-5
14Kozan Spor FK1426691412-5
15Silivrispor14257102111-11
16Muğlaspor141587168-9
17Sultanbeyli Bld.1622128258-17

Fikstür

06.01.002168 Aksaray Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
06.01.0021Silivrispor0-1Bayrampaşa
06.01.0021Modafen2-252 Orduspor FK
06.01.0021Kozan Spor FK0-0Bursa Yıldırımspor
06.01.0021Bergama Belediyespor2-0Sultanbeyli Bld.
06.01.0021Adıyaman 1954 SK0-0Karaköprü Belediyespor
06.01.0021Muğlaspor0-1Kestelspor
07.01.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-2Düzcespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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