Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 17. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Düzce Spor ile 07.01.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.01.2021 13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Hamitoğlu(dördüncü Hakem)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 66. Şeref Ercan, 6. Buğra Şahiner, 20. İbrahim Kongur, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift
Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 17. İbrahim Zeytin, 67. Hakan Arat, 58. Çağrı Karabey
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 5. Ebu Sıddık Çelik, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler, 6. Osman Boz, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin
Yedekler
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|16
|10
|1
|5
|19
|13
|31
|6
|2
|Bursa Yıldırımspor
|15
|9
|3
|3
|23
|9
|30
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|16
|9
|3
|4
|21
|11
|30
|10
|4
|Düzcespor
|16
|8
|5
|3
|25
|18
|29
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|16
|7
|8
|1
|18
|11
|29
|7
|6
|52 Orduspor FK
|16
|5
|9
|2
|24
|15
|24
|9
|7
|Alanya Kestelspor
|16
|6
|5
|5
|22
|19
|23
|3
|8
|Bayrampaşa
|15
|6
|4
|5
|26
|18
|22
|8
|9
|Karaköprü Belediyespor
|16
|5
|6
|5
|20
|21
|21
|-1
|10
|Bergama Belediyespor
|15
|5
|5
|5
|18
|22
|20
|-4
|11
|Siirt İl Özel İdare
|16
|5
|5
|6
|13
|23
|20
|-10
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|15
|5
|4
|6
|24
|26
|19
|-2
|13
|Modafen
|16
|4
|4
|8
|14
|19
|16
|-5
|14
|Kozan Spor FK
|14
|2
|6
|6
|9
|14
|12
|-5
|15
|Silivrispor
|14
|2
|5
|7
|10
|21
|11
|-11
|16
|Muğlaspor
|14
|1
|5
|8
|7
|16
|8
|-9
|17
|Sultanbeyli Bld.
|16
|2
|2
|12
|8
|25
|8
|-17
Fikstür
|06.01.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|06.01.0021
|Silivrispor
|0-1
|Bayrampaşa
|06.01.0021
|Modafen
|2-2
|52 Orduspor FK
|06.01.0021
|Kozan Spor FK
|0-0
|Bursa Yıldırımspor
|06.01.0021
|Bergama Belediyespor
|2-0
|Sultanbeyli Bld.
|06.01.0021
|Adıyaman 1954 SK
|0-0
|Karaköprü Belediyespor
|06.01.0021
|Muğlaspor
|0-1
|Kestelspor
|07.01.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-2
|Düzcespor