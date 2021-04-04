Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 01.04.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 13:00



Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri

Raşit Yorgancılar(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 24. Necmican Cebeci, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 13. Ender Gör



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 62. Özkan Yiğiter



Teknik Sorumlu

Kemal Dulda



Goller

Aykut Çift,31.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Emre Avcı 26.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 90+5.dk, Sarı Kart Özkan Yiğiter 80.dk, Sarı Kart Necmican Cebeci 48.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Helvacı 88.dk, Emre Avcı 56.dk, Fatih Ergen 56.dk, Ender Gör 80.dk, Bünyamin Başar 88.dk



Oyuna Girenler

Mehmet İncesu 88.dk, Özkan Yiğiter 56.dk, Buğra Şahiner 56.dk, Reşit Akbulut 80.dk, Muammer Atalay 88.dk

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 5. Turgut Delen, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 19. Can Ahmet Üstün, 24. Enis Gül, 33. Bilal Gücüyetmez, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan



Yedekler

1. Ahmet Taş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 10. Emre Özer, 11. Barış Turan, 41. Serkan Bakan, 70. Oğuzhan Baykal, 99. Ömer Erel



Teknik Sorumlu

Ramazan Çelik



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Enis Gül 61.dk, Sarı Kart Bilal Gücüyetmez 58.dk, Sarı Kart Faruk Yaldıran 89.dk, Sarı Kart Mehmet Aslan 90+6.dk



Oyundan Çıkanlar

Enis Gül 73.dk, Burak Sarı 85.dk, Harun Koç 73.dk, Abdullah Bal 90+1.dk, Can Ahmet Üstün 90+1.dk



Oyuna Girenler

Serkan Bakan 73.dk, Emre Özer 85.dk, Oğuzhan Baykal 73.dk, Ömer Erel 90+1.dk, Barış Turan 90+1.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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