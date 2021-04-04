Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 01.04.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 24. Necmican Cebeci, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 13. Ender Gör
Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 62. Özkan Yiğiter
Teknik Sorumlu
Kemal Dulda
Goller
Aykut Çift,31.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 26.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 90+5.dk, Sarı Kart Özkan Yiğiter 80.dk, Sarı Kart Necmican Cebeci 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Helvacı 88.dk, Emre Avcı 56.dk, Fatih Ergen 56.dk, Ender Gör 80.dk, Bünyamin Başar 88.dk
Oyuna Girenler
Mehmet İncesu 88.dk, Özkan Yiğiter 56.dk, Buğra Şahiner 56.dk, Reşit Akbulut 80.dk, Muammer Atalay 88.dk
Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 5. Turgut Delen, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 19. Can Ahmet Üstün, 24. Enis Gül, 33. Bilal Gücüyetmez, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan
Yedekler
1. Ahmet Taş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 10. Emre Özer, 11. Barış Turan, 41. Serkan Bakan, 70. Oğuzhan Baykal, 99. Ömer Erel
Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Enis Gül 61.dk, Sarı Kart Bilal Gücüyetmez 58.dk, Sarı Kart Faruk Yaldıran 89.dk, Sarı Kart Mehmet Aslan 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
Enis Gül 73.dk, Burak Sarı 85.dk, Harun Koç 73.dk, Abdullah Bal 90+1.dk, Can Ahmet Üstün 90+1.dk
Oyuna Girenler
Serkan Bakan 73.dk, Emre Özer 85.dk, Oğuzhan Baykal 73.dk, Ömer Erel 90+1.dk, Barış Turan 90+1.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor