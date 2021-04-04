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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 01.04.2021 13:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor  Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 13:00

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 24. Necmican Cebeci, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 23. Mehmet Bozcan, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 13. Ender Gör

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 6. Buğra Şahiner, 11. Mehmet İncesu, 61. Reşit Akbulut, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 62. Özkan Yiğiter

Teknik Sorumlu
Kemal Dulda

Goller
Aykut Çift,31.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 26.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 90+5.dk, Sarı Kart Özkan Yiğiter 80.dk, Sarı Kart Necmican Cebeci 48.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Helvacı 88.dk, Emre Avcı 56.dk, Fatih Ergen 56.dk, Ender Gör 80.dk, Bünyamin Başar 88.dk

Oyuna Girenler
Mehmet İncesu 88.dk, Özkan Yiğiter 56.dk, Buğra Şahiner 56.dk, Reşit Akbulut 80.dk, Muammer Atalay 88.dk

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 5. Turgut Delen, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 19. Can Ahmet Üstün, 24. Enis Gül, 33. Bilal Gücüyetmez, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan

Yedekler
1. Ahmet Taş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 10. Emre Özer, 11. Barış Turan, 41. Serkan Bakan, 70. Oğuzhan Baykal, 99. Ömer Erel

Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Enis Gül 61.dk, Sarı Kart Bilal Gücüyetmez 58.dk, Sarı Kart Faruk Yaldıran 89.dk, Sarı Kart Mehmet Aslan 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar
Enis Gül 73.dk, Burak Sarı 85.dk, Harun Koç 73.dk, Abdullah Bal 90+1.dk, Can Ahmet Üstün 90+1.dk

Oyuna Girenler
Serkan Bakan 73.dk, Emre Özer 85.dk, Oğuzhan Baykal 73.dk, Ömer Erel 90+1.dk, Barış Turan 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
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