Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un görev değişikliğine gidilerek Kırıkkale İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ BULUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü 55 yaşındaki Fahri Bulut, 1966 yılında Elazığ Maden ilçesinde doğmuştur.

1990 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olmuştur.

Sırasıyla 1990-1994 yılları arasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde,1994-2004 yılları arasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2014 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli rütbelerde görev yapmakta iken 2014 yılında Yüksek değerlendirme kurulu kararı ile 1. Sınıf emniyet müdürü rütbesiyle Özel Güvenlik Daire Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmakta iken 26/10/2016 Tarihli ve 2016/759 sayılı kararname ile Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sayın Fahri BULUT evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.