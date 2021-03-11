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Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kırıkkale nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kırıkkale nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kırıkkale ilinin nüfusunun 278 bin 703 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kırıkkale yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırıkkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale nüfus verileri 2 bin 22 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale nüfusu geçen yıla göre 4 bin 314 kişi azalarak 278 bin 703 kişi oldu ( 2019 yılında Kırıkkale nüfusu 283 bin 17 kişiydi ) . İstanbul ilinde 139 bin 281 erkek, 139 bin 422 kadın yaşamaktadır.

Kırıkkale Alan kodu nedir?

Kırıkkale ilinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Kırıkkale yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırıkkale ilinin yüz ölçümü 4791 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 67 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırıkkale Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?

Kırıkkale 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırıkkale 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 278703

Kırıkkale 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 139281              

Kırıkkale 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 139422              

Kırıkkale 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 64

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,44 olduğu görülmektedir.

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,08 olduğu görülmektedir.

Kırıkkale 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 575 kişi boşanmıştır.

Kırıkkale 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8010

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 244006  

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 121432

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 122574      

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 34697

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 17849          

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 16848          

Kırıkkale 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 61 kişidir.

Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?

Kırıkkale 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 141865  Kadın : 141152  Toplam : 283017  Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.  

Kırıkkale 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123173  Kadın : 123461  Toplam : 246634  

Kırıkkale 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18692  Kadın : 17691  Toplam : 36383  

Kırıkkale 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 143305  Kadın : 143297  Toplam : 286602  Nüfus yoğunluğu : 63 kişidir.  

Kırıkkale 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122216  Kadın : 123242  Toplam : 286602  

Kırıkkale 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21089  Kadın : 20055  Toplam : 41144  

Kırıkkale 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 139602  Kadın : 139147  Toplam : 278749  Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.  

Kırıkkale 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122846  Kadın : 122903  Toplam : 245749  

Kırıkkale 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16756  Kadın : 16244  Toplam : 41144  

Kırıkkale 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 140085  Kadın : 137899  Toplam : 277984  Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.  

Kırıkkale 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122738  Kadın : 121157  Toplam : 243895  

Kırıkkale 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17347  Kadın : 16742  Toplam : 34089  

Kırıkkale 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135024  Kadın : 135247  Toplam : 270271  Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.  

Kırıkkale 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 117495  Kadın : 118080  Toplam : 235575  

Kırıkkale 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17529  Kadın : 17167  Toplam : 34696  

 

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