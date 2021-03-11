Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırıkkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale nüfus verileri 2 bin 22 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale nüfusu geçen yıla göre 4 bin 314 kişi azalarak 278 bin 703 kişi oldu ( 2019 yılında Kırıkkale nüfusu 283 bin 17 kişiydi ) . İstanbul ilinde 139 bin 281 erkek, 139 bin 422 kadın yaşamaktadır.

Kırıkkale Alan kodu nedir?

Kırıkkale ilinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Kırıkkale yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırıkkale ilinin yüz ölçümü 4791 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 67 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırıkkale Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kırıkkale 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırıkkale 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 278703

Kırıkkale 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 139281

Kırıkkale 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 139422

Kırıkkale 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 64

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,44 olduğu görülmektedir.

Kırıkkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,08 olduğu görülmektedir.

Kırıkkale 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 575 kişi boşanmıştır.

Kırıkkale 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8010

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 244006

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 121432

Kırıkkale 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 122574

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 34697

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 17849

Kırıkkale 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 16848

Kırıkkale 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 61 kişidir.

Kırıkkale 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 141865 Kadın : 141152 Toplam : 283017 Nüfus yoğunluğu : 62 kişidir.

Kırıkkale 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123173 Kadın : 123461 Toplam : 246634

Kırıkkale 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18692 Kadın : 17691 Toplam : 36383

Kırıkkale 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 143305 Kadın : 143297 Toplam : 286602 Nüfus yoğunluğu : 63 kişidir.

Kırıkkale 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122216 Kadın : 123242 Toplam : 286602

Kırıkkale 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21089 Kadın : 20055 Toplam : 41144

Kırıkkale 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 139602 Kadın : 139147 Toplam : 278749 Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.

Kırıkkale 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122846 Kadın : 122903 Toplam : 245749

Kırıkkale 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16756 Kadın : 16244 Toplam : 41144

Kırıkkale 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 140085 Kadın : 137899 Toplam : 277984 Nüfus yoğunluğu : 61 kişidir.

Kırıkkale 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122738 Kadın : 121157 Toplam : 243895

Kırıkkale 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17347 Kadın : 16742 Toplam : 34089

Kırıkkale 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135024 Kadın : 135247 Toplam : 270271 Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.

Kırıkkale 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 117495 Kadın : 118080 Toplam : 235575

Kırıkkale 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17529 Kadın : 17167 Toplam : 34696