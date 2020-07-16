Kırıkkale Valiliği açıkladı! Kısıtlama getirildi

Kırıkkale Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafındanyeni tip koronavrüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliği, koronavirüs salgını dolayısıyla asker uğurlama törenlerinin veya eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek için bazı kararlar alındığını belirtti.

ASKER UĞURLAMALARINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar ve gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi karar verilmiştir." denildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken kişinin, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına da karar verildiği ifade edildi.