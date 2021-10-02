Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bülent Tekbıyıkoğlu'nın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Kırıkkale Valisi değişti. Buna göre Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'nun ataması yapıldı. Söz konusu atamanın ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarını araştırıyor. Bülent Tekbıyıkoğlu'nın biyografisi haberimizde...

KIRIKKALE VALİSİ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BÜLENT TEKBIYIKOĞLU'NIN BİYOGRAFİSİ

Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamlayan Bülent Tekbıyıkoğlu, 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Daha sonra ise sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde bu görevi yürüttü.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atandı.

01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi sırasında çok sayıda seminer verdi.

45 yaşındaki Bülent Tekbıyıkoğlu, 02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Kırıkkale Valisi oldu.