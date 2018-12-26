Kırıkkale’de 185 köyün yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 185 köyün yolu ulaşıma açıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 1744 rakımlı Denek Dağı'nda yer alan Mehmetbey Obası köyündeki çalışan ekiplere baklava ikram etti.

Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale Valiliği ise il genelinde ilk ve orta dereceli bir gün okulları tatil etti. Dün akşamdan itibaren başlayan yoğun kar yağışının ardından 185 köy yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdaresine bağlı ekipler 26 iş makinesi ile yol küreme çalışmalarına başladı. Gece 03.00 itibariyle yol açma çalışmalarına başlayan ekipler 185 köyün yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 1774 rakımlı Denek Dağı eteklerinde yer alan köylerde çalışmalarını sürdüren ekipler burada 24 saat boyunca iş makineleri ile yol küremeye devam edecek. Çalışmaları yerinde incelemek için Mehmetbey Obası köyüne gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, burada çalışan ekiplere baklava ikram etti. Daha sonra Vali Sezer köylülerle bir araya gelerek sohbet etti. Köy Muhtarı Selim Durmaz'ın evini de ziyaret eden Sezer, burada köylülerle birlikte çay içti. Ziyarette, Vali Yardımcısı Osman Akbaş ve Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk de bulundu.

"Çalışmalarımız gece 03.00'te başladı"

Ekiplerin 24 saat boyunca iş makineleri ile yol küreme çalışmalarına devam edeceğini aktaran Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Burası Denek Dağı'nın etekleri, bizim en fazla yağış alan köylerimizden bir tanesi. Arkadaşlarımız geldi gece saat 03.00'te başladılar yol açma çalışmalarına hem onları görelim, çok büyük bir fedakarlıkla güzel bir çalışma yapıyorlar" dedi.

"Gelen kara hazırlıklı yakalandık"

Şu an itibariyle hiçbir köy yolunun kapalı olmadığını ifade eden Sezer, "Şehir merkezinde de belediyemiz büyük bir çalışma yapıyor belediye işçilerimiz ile beraber. Büyük bir gayret var. Gelen kara hazırlıklı yakalandık. Bundan sonra da vatandaşlarımızdan gelen taleplere karşılayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Burada da gelelim hem çalışmayı yerinde görelim hem de buradaki köylülerimizin bir çayını içelim diye geldik bugün. Teşekkür ediyorum ben bütün çalışma arkadaşlarıma, Özel İdaredeki arkadaşlarımıza hem de jandarmamızda eşlik ediyor onlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız 24 saat devam edecek"

24 saat boyunca aralıksız çalışmaların devam edeceğini kaydeden Sezer, "Ekiplerimiz sürekli sahada olacaklar. Belli 3 gruba ayırdık ilçelerimizde şantiyelerimiz var. Grup köylerimiz öncelikli olmak üzere tüm yollarımızda ekiplerimiz, araçlarımız arazide olacaklar kar yağışı boyunca. Tüm yollarımız 24 saat açık olacak. Olağan üstü bir durum olmazsa" diye konuştu.

Kaynak: İHA