Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Keskin'e bağlı Efendi köyünde define için kaçak kazı yaptıkları öne sürülen F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, delici alet, kablo ve çeşitli aletlere de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Kaynak: AA