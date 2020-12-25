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  3. Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücünün imdadına iş makinası yetişti

Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücünün imdadına iş makinası yetişti

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Can Altınışık'ın hakimiyetinde olan 18 AAP 685 plakalı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücünün imdadına iş makinası yetişti

Can Altınışık'ın kullandığı 18 AAP 685 plakalı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada bacağı aracın altında sıkışan sürücü, ekiplerin ve çevredekilerin çabasıyla çıkarılamayınca iş makinesi çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırın iş makinesiyle kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçta yüklü küspe şarampole döküldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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