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Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi.

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, zanlılarla kitabı almak için iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E. (41) buluşma noktasında geldiklerinde ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi İncil ele geçirildi

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