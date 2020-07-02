Kırıkkale’de gaz kokusunun nedeni dereye karışan petrol atığı çıktı

Kırıkkale'de 12 Haziran günü gece saatlerinde hissedilen gaz kokusunun nedeninin dereye boşaltılan petrolden kaynaklandığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "gaz kokusu" ile ilgili yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Yeni Mahalle, Çalılıöz ve Yaylacık Mahallelerinde 12 Haziran günü saat 22.30 sularında ortaya çıkan yoğun gaz kokusu vatandaşları sokağa dökmüştü. Bunun üzerine yetkililerce yapılan incelemelerin ardından çevreyi saran gaz kokusunun dereye mazot ve benzin gibi petrol atığının karıştığı tespit edildi. İl Müdürlüğü görevlilerince, Çoruhözü Deresi'nden alınan numunelerin analiz sonuçlarının Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerleri ile karşılaştırıldığında Yağ ve Gres Parametresinin yaklaşık 2 katı oranında aşıldığı, hidrokarbonların da 21,2 mg/L'lik değer ile sınır değerinin çok üzerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dereye petrol boşaltıldığı tespit edildi

Açıklamada, "Değerlerin bu kadar yüksek çıkmasından Çoruhözü Deresi'ne petrol türevi bir atığın (mazot, benzin vs) karıştığı anlaşılmaktadır. Ancak atığın kim tarafından boşaltıldığı tespit edilememiştir. Numunenin alındığı noktada faaliyet gösteren tesislerle ilgili olarak çalışma ruhsatları ve atıksu bağlantı noktalarının tespiti ile ilgili olarak Kırıkkale Belediyesi ile koordineli çalışma yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA