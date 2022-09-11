Kırıkkale’de gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi

Kırıkkale'de çok garip olay yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi belli olmayan kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını bulmak için seferber oldu.

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Kırıkkale’de gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi

Olay, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 795. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Evde ikamet eden Elif B. (34) ve Perihan D. (70) öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve doğalgaz ekipleri, odalara sızan kokunun kaynağını belirlemek için evi incelemeye aldı. Doğalgaz firması görevlileri, bir taraftan gaz detektörü ile araştırma yaparken, bir taraftan da itfaiye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını tespit ermek için çaba gösterdi. Yapılan tüm araştırmalara rağmen kokunun nereden geldiği belirlenemedi. Alınan tedbirlerin ardından aile fertleri, geceyi başka bir evde geçirmek zorunda kaldı.

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