Kırıkkale'de hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi!
Kırıkkale'de otomobiliyle kavşağa orta şeritten dönmek isteyen bir kişiye sol şeritten hızla gelen bir araç çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.
Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Dispanser Kavşağı'nda yaşanan olayda yanlış sollama yapan bir araca yan şeritten gelen diğer araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri kazada yara almadan kurtulurken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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25 Ağustos 2020 Salı 12:28
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