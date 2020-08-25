Kırıkkale'de hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi!

Kırıkkale'de otomobiliyle kavşağa orta şeritten dönmek isteyen bir kişiye sol şeritten hızla gelen bir araç çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.