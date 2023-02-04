Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var! Kırıkkale'de bir otomobil ve kamyonet sollama esnasında kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar hurdaya dönerken trafikten men edildi.