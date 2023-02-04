Kırıkkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Haluk Eyibilen idaresindeki 71 DT 801 plakalı araç sürücüsünün sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ziya Ü.'nün kullandığı 19 ABE 188 plakalı kamyonet çarpıştı.
PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, 52 yaşındaki otomobil sürücüsü Haluk Eybilen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 43 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ziya Ü. ile yolculardan Rıdvan G. ve Muhammet Ali Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, Otomobilin LPG'li olduğu öğrenilirken yanma veya patlama riskine karşı önlem alındı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada 52 yaşındaki Eybilen'in cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ve kamyonet hurdaya dönerken trafikten men edildi.