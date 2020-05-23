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  3. Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti

Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti

Kırıkkale’de, Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görevli olan iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi. Bunun üzerine iki görevli, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:03

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