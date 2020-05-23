Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti

Kırıkkale’de, Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görevli olan iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından tekme-tokat dövülerek darp edildi. Bunun üzerine iki görevli, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.