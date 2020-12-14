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  3. Kırıkkale'de iki firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de iki firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan iki hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de iki firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki suçların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu neticede düzenlenen operasyonda 2 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.A. ile 6 farklı suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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