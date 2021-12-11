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  3. Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde K.Ö. temizliğini yaptığı tabancasının ateş alması sonucu kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı.

Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

Edinilen bilgilere göre olay Kösedurak köyünde meydana geldi. 39 yaşındaki K.Ö. tabancını temizlerken bir anda ateş aldı. Bunun üzerine kendisi ve dini nikahlı karısı G.G. olayda yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve  sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

Koltuk altından yaralanan K.Ö. ile omzundan yaralanan G.G, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

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