Kırıkkale'de ilginç olay! Silahını temizlerken kendisini ve eşini yaraladı

Edinilen bilgilere göre olay Kösedurak köyünde meydana geldi. 39 yaşındaki K.Ö. tabancını temizlerken bir anda ateş aldı. Bunun üzerine kendisi ve dini nikahlı karısı G.G. olayda yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Koltuk altından yaralanan K.Ö. ile omzundan yaralanan G.G, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.