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  3. Kırıkkale'de jandarma suçüstü yakaladı! 31 bin 926 litre akaryakıta el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma suçüstü yakaladı! 31 bin 926 litre akaryakıta el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi suçüstü yakalarken 31 bin 926 litre akaryakıta el koydu.

Kırıkkale'de jandarma suçüstü yakaladı! 31 bin 926 litre akaryakıta el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale'deki bir akaryakıt dağıtım şirketinden başka bir ilde faaliyet gösteren istasyona fatura ve sevk belgesi düzenlenerek dolumu yapılan 31 bin 926 litre akaryakıtın Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir akaryakıt dağıtım istasyonuna usulsüz şekilde boşaltılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 31 bin 926 litre yakıtı ilçeye bağlı Irmak köyü mevkisindeki bir istasyona usulsüz boşaltım yaptığı sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, akaryakıta ve tankere el konuldu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kırıkkale'de jandarma suçüstü yakaladı! 31 bin 926 litre akaryakıta el koyulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı

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