Kırıkkale'de kaçak üretilen 5 bin 150 maske ele geçirildi

KIRIKKALE'de, polisin eve düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 5 bin 150 koruyucu maske ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Başsavcılığı'nın koordinesinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan ve stoklayan kişileri takibe aldı. Yaklaşık bir haftalık takip sonrası polis, Yahşihan ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak üretilen ve stoklanan 5 bin 150 koruyucu maske ele geçirildi. Kaçak maskeleri ürettikleri iddiasıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapan B.Ç, Ankara'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan B.S. ve inşaat mühendisi A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA