Kırıkkale’de kar ve buz temizleme çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de dün gece etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Vatandaşların yaşamının olumsuz yönde etkilenmemesi için belediye ekipleri, yoğun bir çalışma içine girdi. Yollarda ve kaldırımlarda buzlanma sonrasında ekipler, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık kalması için alarm durumunda olan belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına ara vermeden 24 saat devam ediyor.

Kaynak: İHA