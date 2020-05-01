Kırıkkale'de karantina süresi dolan 61 kişi, evlerine uğurland

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İNGİLTERE'den koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen ve Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 61 kişi, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra evlerine uğurlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün önce İngiltere'den getirilen 61 Türk vatandaşı, Kırıkkale'de KYK'ya bağlı Ümmü Hatun Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresi sona erdikten sonra koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, yurttan tahliye edilmeye başladı. Yurttan ayrılan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve dezenfekte edilen 15 otobüsle evlerine gönderildi. Yurttan ayrılan vatandaşlara turşu hediye edildi. Burada kendilerine çok iyi bakıldığını belirteren vatandaşlar, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA