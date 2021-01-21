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  3. Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarı yakalandı

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarı yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarı yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polisin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu 26 suç kaydından 11'i hırsızlık olmak üzere 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.D., ile 28 suç kaydından 21'i hırsızlık olan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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