15 Şubat itibariyle köy okulları ve bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. Ancak son bir kaç gündür süren yoğun kar yağışı ülke genelinde bir çok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Bu kapsamda illerdeki valilikler de peş peşe açıklamalarda bulundu. Peki Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

KIRIKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

KIRIKKALE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Kırıkkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince, il genelinde açık olan tüm köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ara verildiğini duyurdu.

Salı günü eğitimin uzaktan yapılacak.