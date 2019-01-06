Kırıkkale’de okullara kar tatili

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel,anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA