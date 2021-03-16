Kırıkkale'de otomobil apartmana daldı! Mahalleli neye uğradığını şaşırdı
Kırıkkale'de Halil T. isimli genç sürücü, 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğün duvarına otomobiliyle çarptı. Yıkılan kömürlüğün gürültüsünü duyan mahalleli deprem olduğunu sandı.
Kırıkkale Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde 26 VF 823 plakalı, 26 yaşındaki Halil T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı apartmanın duvarına çarparak durabildi.
DEPREM OLDU SANDILAR
Çarpmanın sonucunda apartmanın bitişiğindeki kömürlük yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem oldu sanarak dışarı çıkmalarının ardından gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Mahallelinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan 26 yaşındaki Halil T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Halil T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.