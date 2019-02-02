Kırıkkale'de patlamada ölen kimyager toprağa verildi

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada ölen kimyager İsmail Sönmez (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda önceki gün patlama meydana geldi. Depoda çalışan kimyager evli ve 1 çocuk babası İsmail Sönmez, hayatını kaybetti. İsmail Sönmez için Kırıkkale Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba İsmail Sönmez, cenazede taziyeleri kabul etti. Sönmez'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Yahşihan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA