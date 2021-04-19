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  3. Kırıkkale'de pes dedirten olay! Gerçek HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı

Kırıkkale'de pes dedirten olay! Gerçek HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı

Kırıkkale'de içerisinde 20 yolcunun bulunduğu otobüste yapılan "HES kodu" sorgusunda şoförün "riskli" gurubunda olduğu tespit edildi. Şoför, 4 bin 50 lira ceza uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Kırıkkale'de pes dedirten olay! Gerçek HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor. Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.'nin "HES kodu" sorgusunda "riskli" grubunda olduğu tespit edildi. Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

HES kodu sorgulamasında bir şoförün riskli olduğu ortaya çıktı

HES kodu sorgulamasında bir şoförün riskli olduğu ortaya çıktı

HES kodu sorgulamasında bir şoförün riskli olduğu ortaya çıktı

HES kodu sorgulamasında bir şoförün riskli olduğu ortaya çıktı

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