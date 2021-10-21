Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan kökenli 10 kaçak göçmen yakalandı.
Polis ekipleri Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde trafik kontrolleri yapıyordu.
Van'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü durduruldu. Araçta kontrol gerçekleştirildi ve Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenlerin Türkiye'ye İran sınırı üzerinden yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Afgan göçmenler sağlık kontrolüne tabi tutuldu ve ardından sınır dışı edilmek amacıyka İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.