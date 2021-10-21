Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandıSon dakika! MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etti!Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yeni Malatyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifi | Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?21 Ekim Çarşamba 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!21 Ekim Çarşamba 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: "Ölmediğime pişmanım" dediMuğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 21 Ekim 2021?Birlikteliklerini bir türlü açıklamayan Cem Belevi ve İrem Derici'den beklenmeyen hamle! O iddia magazin gündemini salladı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan kökenli 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

Polis ekipleri Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde trafik kontrolleri yapıyordu.

Van'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü durduruldu. Araçta kontrol gerçekleştirildi ve Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkkale'de polis kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

Göçmenlerin Türkiye'ye İran sınırı üzerinden yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. 

Afgan göçmenler sağlık kontrolüne tabi tutuldu ve ardından sınır dışı edilmek amacıyka İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT