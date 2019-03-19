Kırıkkale’de ‘Reflektör Tak Görünür Ol Projesi’

Kırıkkale'de trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bahşili ilçesi Karaahmetli köyünde yapılan tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Akbaş, Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Alb. İbrahim Ayhan Vural, Köy muhtarı Muzaffer Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı.

Traktörlerin ve iş makinelerinin karışmış olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi, tarım araçlarının uygunluğu, reflektör takmanın önemi ve mevsimlik tarım işçilerinin kara yolunda güvenli taşınması konularının vurgulandığı toplantıda konuşan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'de tarım faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle tarım araçlarının ve iş makinelerinin trafik kurallarına uygun olarak kara yolunda hareket etmesi ve ışık donanımlarının tam olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sezer, "Bu projenin ilk toplantısını burada başlatıyoruz ve il genelindeki köylerimizde bulunan vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğiz. İlimizde son beş yılda tarım araçlarının karışmış olduğu toplam 26 kazada 9 vatandaşımızı kaybetmişiz, 87 vatandaşımız da yaralanmış. Bu kazalar nedeniyle birçok insanın evine, ocağına ateş düşüyor. Hedefimiz tarım araçlarının karıştığı kaza sayısını sıfırlamak" dedi.

Vatandaşlara broşürlerin dağıtıldığı toplantı, reflektörsüz bir araca reflektör takılması ve vatandaşlara reflektör dağıtımının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA