Kırıkkale’de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Kırıkkale il merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken ıslanmamak için korunacak yer aradı. En çok yağışın yaşandığı Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan doluları eline alıp cep telefonu kamerasıyla çekim yapan Erhan isimli bir vatandaş, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA