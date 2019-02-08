Kırıkkale’de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Kırıkkale-Ankara karayolunda seyir halindeki bir tırın lastikleri alev aldı.

Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 12. kilometresinde seyir halinde giden Murat Tamer (50) idaresindeki 58 HB 720 plakalı çekiciye bağlı 58 AAL 583 plakalı dorsenin sol ön ve orta tekerlerinin alev alması sonrasında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA