Kırıkkale’de "Sigortacılık Haftası”

27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Sigortacılık Haftası" kapsamında Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından 33 sigorta acentesine hediye takdim edildi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Sigortacılık Haftası nedeniyle oda üyesi acenteleri iş yerinde ziyaret ederek, haftanın tüm sigortacılara hayırlı olması temennisinde bulundu. 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Sigortacılık Haftası" kapsamında Sigorta Acenteleri İl Delegesi Ekmel Cönger, Meclis Üyesi Melek Sultan Tufan, sigortacıların da içinde bulunduğu Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şener ve Genel Sekreter Ahmet Şerbetçioğlu ile birlikte oda üyesi 33 sigorta acentesini iş yerinde ziyaret ederek hediye takdim etti.

Acentelerin ve sigorta kavramının önemine değinen Başkan Varlı, sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası'nın, sigortacılık faaliyetinde bulunan üyelere; sektördeki tüm çalışanlara ve topluma hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA