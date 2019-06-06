Kırıkkale’de şüpheli ölüm

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, Balışeyh ilçesinin Beyobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kıyısındaki otomobilin içinde silahla vurulmuş H.Y. isimli şahsı gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri H.Y.'nin öldüğünü belirledi. Aracın içinde arama yapan jandarma, "ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı küçük bir not kağıdı buldu. Buradaki tahkikatın ardından ceset cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA