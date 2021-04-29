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Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametinde yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

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