Kırıkkale'de tam kapanmaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametinde yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI